Sfida salvezza con il Parma per un Buon Natale. Ranieri punta su Dybala, Hummels recuperato

Ranieri vuole la scossa nel salotto dell'Olimpico. Dopo la sconfitta di Como, l'ottava in stagione, la Roma ospita il Parma (ore 12.30) alla ricerca dei tre punti e di una rinnovata continuità. Dopo Lecce, Braga e Sampdoria, i giallorossi puntano al poker casalingo. [...] Vincere per passare un Natale tranquillo - prima della doppietta Milan e Lazio sotto le feste - e allontanare le zone calde della classifica. Ripartendo dalle poche certezze di questo periodo. In difesa torna Mancini insieme a Ndicka e il "pilastro" Hummels, che ha recuperato dall'influenza. A centrocampo conferma della coppia Koné-Paredes con Saelemaekers in vantaggio su Celik per il ruolo di esterno destro, mentre intoccabile a sinistra Angelino. Davanti torna Dovbyk, dopo la doppietta scaccia crisi contro la Sampdoria. Alle sue spalle agiranno Dybala insieme a El Shaarawy. Ancora panchina per capitan Pellegrini, che resta nel mirino del Napoli di Conte. [...]

I Friedkin vorrebbero rivoluzionare la rosa e tra i nomi dei possibili partenti c'è quello di Dybala. Con la partita di oggi, mancheranno 6 presenze al rinnovo di contratto. Intanto il Galatasaray aspetta una risposta definitiva dall'argentino dopo l'offerta presentata nei giorni scorsi. Hermoso vorrebbe maggiore spazio, così come Baldanzi. Il difensore ha mercato in Spagna e potrebbe partire in prestito per poi trovare una soluzione definitiva la prossima estate. Per Baldanzi la situazione è in evoluzione. La scorsa settimana l'agente del calciatore ha avuto un incontro con il ds giallorosso per capire i motivi dello scarso utilizzo. Proponendo un prestito a gennaio. [...] Infine Le Fée, il pallino di Ghisolfi. L'allenatore testaccino vuole lavorarci per costruire un giocatore diverso, più utile al suo sistema di gioco. Ma a 24 anni il francese vuole giocare di più, per questo un prestito a gennaio non è da escludere.

(La Repubblica)