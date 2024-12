Mario Hermoso vuole giocare con maggiore continuità e potrebbe lasciare la Roma. Come svelato dall'edizione odierna del quotidiano, il difensore centrale ha mercato in Spagna e potrebbe dire addio al club giallorosso con la formula del prestito già nella sessione invernale di calciomercato, per poi trovare una soluzione definitiva la prossima estate.

(La Repubblica)