Calciomercato Roma, dalla caccia ai difensori al vice Dovbyk passando per il nuovo allenatore: gli obiettivi di Ghisolfi per gennaio

L'inizio della sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma appare intenzionata a rinforzare il reparto difensivo e offensivo. Come riportato dal portale, i giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale e, in caso di addio di Mario Hermoso (piace al Fenerbahce di José Mourinho ma il calciatore vorrebbe tornare in Spagna), ne servirebbero due: nella lista dei desideri di Florent Ghisolfi sono presenti Luiz Felipe e Marco Di Cesare. Per quanto riguarda la fascia destra non basta Alexis Saelemaekers e sono seguiti con grande attenzione Enrico Delprato, Gabriele Zappa, Devyne Rensch e Max Aarons. In attacco bisogna risolvere la grana Dybala: al momento non è arrivata alcuna offerta del Galatasaray e la Joya ha manifestato la voglia di restare nella Capitale. La Roma è però alla ricerca di un vice Artem Dovbyk e i nomi principali sono Beto dell'Everton e Giacomo Raspadori del Napoli, il quale potrebbe rientrare in uno scambio con Lorenzo Pellegrini.

Per quanto riguarda il nuovo allenatore, gli obiettivi sono Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini. Sullo sfondo, invece, la permanenza di Claudio Ranieri per un'ulteriore stagione.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE