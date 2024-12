Calciomercato Roma: anche la Fiorentina interessata a Pellegrini

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora da decifrare. Il centrocampista della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e dall'arrivo di Claudio Ranieri è partito titolare in appena due occasioni. Il capitano sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua avventura nella Capitale e l'ipotesi addio nella sessione invernale di calciomercato non è assolutamente da escludere. Da tempo è noto l'interesse del Napoli e si è parlato di un eventuale scambio con Giacomo Raspadori ma, come riportato dall'emittente televisiva, sulle tracce di Pellegrini ci sarebbe anche la Fiorentina.

(Sky Sport)