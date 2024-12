Due top per volare: sprint per Danilo. Avanza Pellegrini

Due colpi per cambiare faccia. Due colpi per aumentare la competitività della rosa. Esperienza e qualità per un Napoli da grandi ambizioni. [...] E poi occhio a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e figlio di Roma. Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. A pensarci bene, è proprio quello che serve oggi al Napoli per il salto di qualità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. [...] Pellegrini a Roma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. L'ambiente è diventato ostile, specie perché una parte dei tifosi ritiene il capitano responsabile degli addii di Mourinho prima e De Rossi poi. Leggende, alle quali anche Claudio Ranieri ha provato a mettere un freno. [...] Alla Juve, tra l'altro, piace molto Raspadori, che potrebbe anche trattare inserendo nell'operazione Fagioli. Raspa è l'uomo chiave del mercato del Napoli. Sta giocando poco, ma gli estimatori non mancano e tra questi c'è ovviamente la Roma. Ecco, da qui nasce l'idea del Napoli, per uno scambio con Pellegrini che darebbe a Conte la mezzala di qualità che manca a Ranieri e a Ranieri una valida alternativa offensiva. [...] Lorenzo piace perché fa la differenza. [...]

(Gasport)