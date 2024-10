Calciomercato Roma, dalla Turchia: Besiktas ancora interessato a Zalewski, previsti contatti con i giallorossi

Il Besiktas continua a seguire con grande attenzione Nicola Zalewski. Secondo quanto riportato dal portale turco, l'esterno della Roma è ancora nella lista dei desideri dei bianconeri, i quali sarebbero pronti a sfruttare il contratto in scadenza (30 giugno) per affondare il colpo. A partire da gennaio il calciatore polacco potrà firmare un pre-contratto per trasferirsi in qualsiasi altro club a parametro zero a luglio e il Besiktas, dopo aver ricevuto l'ok dell'allenatore Giovanni van Bronckhorst, è intenzionato a iniziare le trattative con l'entourage del classe 2002. Inoltre sono previsti dei contatti con la Roma e, in caso di una offerta economica soddisfacente, Zalewski potrebbe partire già a gennaio.

(sozcu.com.tr)

