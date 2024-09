Calciomercato Roma, dalla Turchia: Zalewski obiettivo principale del Besiktas per gennaio

Il futuro di Nicola Zalewski è ancora un rebus. L'esterno della Roma si trova attualmente fuori rosa in seguito al 'no' al Galatasaray e al rifiuto del rinnovo di contratto e, almeno per il momento, la società giallorossa non sembra intenzionata a reintegrarlo. Come riportato dal portale turco, il Besiktas vorrebbe approfittare di questa situazione e avrebbe messo il calciatore polacco in cima nella lista dei desideri in vista della sessione invernale di mercato. Prima di affondare il colpo e bussare alla porta della Roma il club bianconero sarà però costretto a effettuare alcune cessioni poiché gli slot riguardanti i calciatori stranieri sono tutti occupati.

(sabah.com.tr)

