Calciomercato Roma, avviati i contatti per il rinnovo di Pisilli: contratto fino al 2029 e robusto aumento dell'ingaggio

La Roma è molto attiva sul fronte rinnovi e, oltre a quelli di Renato Marin e Mile Svilar, è al lavoro per blindare anche il gioiello Niccolò Pisilli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società giallorossa ha già avviato i contatti con gli agenti Giorgio Ghirardi e Miriam Peruzzi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029 (l'attuale accordo è in scadenza tra 20 mesi) con un robusto aumento dell'ingaggio. L'intesa non dovrebbe tardare ad arrivare poiché la volontà delle parti è la medesima: restare alla Roma ancora per molto tempo.

(Tuttosport)