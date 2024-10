La Roma è al lavoro per blindare la porta. La società giallorossa è in trattativa per il prolungamento del contratto di Renato Marin e, come riportato dal sito che si occupa di calciomercato, è a un passo anche dall'intesa totale con Mile Svilar. L'estremo difensore si legherà al club capitolino con un contratto fino al 30 giugno 2029 e percepirà un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.

(calciomercato.com)

