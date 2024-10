Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Everton non ha intenzione di cedere Beto a gennaio

Accostato prima alla Roma e poi alla Juventus negli ultimi giorni, Beto non dovrebbe lasciare l'Everton nel mercato invernale. Secondo le indiscrezioni del portale inglese, il club inglese - che entro la fine di dicembre dovrebbe essere rilevato dal Friedkin Group se tutto dovesse proseguire positivamente - non ha alcuna intenzione di privarsi dell'attaccante ex Udinese a gennaio né in prestito né a titolo definitivo. L'Everton, infatti, considera Beto un giocatore importante per la squadra.

(teamtalk.com)

