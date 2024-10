Restyling Roma. Rivoluzione già a gennaio: nel mirino Beto e Ola Aina

LEGGO (F. BALZANI) - Una rivoluzione non basta. La Roma, in questo inizio stagione e nonostante i 110 milioni spesi in estate, ha mostrato carenze in alcuni ruoli chiave, evidenziate dal cambio allenatore. Il ds Ghisolfi, oltre alle lezioni di italiano, dovrà quindi sottoporre la rosa a un esame di riparazione a gennaio. A partire dalle fasce dove l’infortunio di Saelemaekers ha completato un quadro allarmante. I nuovi acquisti Saud e Dahl sono lontani dal poter essere protagonisti, mentre Zalewski, senza il rinnovo, potrebbe già salutare a gennaio. Per questo la Roma si è interessata ad Ola Aina, esterno del Nottingham con un passato al Torino con Juric. Anche il nigeriano è in scadenza di contratto ed è quindi prendibile a una cifra contenuta in inverno.

Contatti ripresi anche con il Nizza per Boga che tornerebbe volentieri in Italia ed era già stato vicino alla Roma ad agosto. Qualcosa cambierà anche in attacco. La Roma cerca un vice Dovbyk e potrebbe arrivare da una società amica: l’Everton. Il nuovo club dei Friedkin cerca un acquirente per Beto. L’ex Udinese in Premier ha trovato difficoltà e potrebbe diventare una valida alternativa considerato che Shomurodov è sulla lista dei partenti. A gennaio si cercherà anche una sistemazione per Paredes. L’argentino non convince Juric e ha il contratto (da 4,5 milioni) in scadenza a giugno e senza possibilità di rinnovo. In difesa molto dipenderà dall’impatto di Hermoso e Hummels, il tedesco (ieri gran gol in allenamento) dopo la frecciata sui social conta di trovare spazio dopo la sosta.