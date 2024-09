Calciomercato Roma: Smalling ha firmato un biennale con l'Al-Fayha

Risolti i problemi sorti nel corso del pomeriggio per la cessione di Chris Smalling: secondo le informazioni dell'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il difensore inglese saluta la Roma ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura all'Al-Fayha. Smalling, infatti, ha firmato il contratto che lo legherà al club dell'Arabia Saudita per due anni.

??? Chris Smalling has just signed his contract as new Al-Fahya FC in Saudi Arabia!

Two year deal for Smalling, joining from AS Roma. All done. pic.twitter.com/148guOULt2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024