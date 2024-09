Calciomercato Roma: Joao Costa verso l'Al Ettifaq a titolo definitivo. Schermaglie per la cessione di Smalling

È chiuso il mercato in Italia, ma non in Arabia Saudita. Secondo le informazioni del giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, la Roma sta per cedere a titolo definitivo Joao Costa, attaccante classe 2005, all'Al Ettifaq, club saudita allenato da Steven Gerrard. È diretto sempre in Arabia Saudita Chris Smalling ma, stando a quanto riportato, si registra qualche schermaglia e rallentamento per la cessione del difensore inglese.

L'#ASRoma cede #JoaoCosta all'#AlEttifaq, club dell'Arabia Saudita allenato da Steven Gerrard. Intanto si registra qualche schermaglia e rallentamento per la cessione di Smalling@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 2, 2024