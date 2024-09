Calciomercato Roma: contatti per il ritorno di Manolas

Dopo Mario Hermoso, la Roma si muove per completare il reparto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Il club accelera per assicurarsi Mats Hummels, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, ma non solo: la Roma, infatti, lavora anche per riportare in giallorosso Kostas Manolas e si ragiona su un contratto annuale.

Arrivano conferme anche dall'esperto di mercato: in corso i contatti tra la Roma e Manolas per riportare il difensore greco nella Capitale. I giallorossi sarebbero disposti a offrirgli un contratto di un anno a 500 mila euro.

#Roma, contatti in corso anche per il ritorno di #Manolas — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 3, 2024

