Calciomercato Roma, si avvicina Hummels: al lavoro sugli ultimi dettagli per un contratto annuale

Dopo aver aggiunto Mario Hermoso al reparto difensivo, la Roma lavora per regalare a Daniele De Rossi un altro difensore centrale dal mercato degli svincolati. Da giorni si parla di Mats Hummels, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, e ora si avvicina l'arrivo del tedesco: secondo le informazioni del sito dell'esperto di mercato, il club giallorosso ha accelerato i contatti nelle ultime ore e l'accordo è in fase avanzata. Si lavora, infatti, per limare gli ultimi dettagli per un anno di contratto.

Secondo gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, dopo aver ceduto Chris Smalling oggi la Roma ha inviato una proposta di contratto a Mats Hummels migliorando l'offerta.

