Calciomercato Roma: oggi la seconda parte delle visite mediche di Hermoso e la firma sul contratto

La Roma è pronta ad accogliere ufficialmente Mario Hermoso, atterrato nella giornata di ieri a Fiumicino. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il centrale spagnolo svolgerà nelle prossime ore la seconda parte delle visite mediche e oggi firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2027. Presente nell'accordo una clausola di risoluzione nel 2026.

??✍? Mario Hermoso signs in as new AS Roma player today, final part of the medical tests taking place in the next hours.

Deal until 2027 with termination clause in 2026. pic.twitter.com/r0EFQrMdt9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024