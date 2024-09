Calciomercato Roma, dalla Turchia: Hummels offerto al Galatasaray

Mats Hummels non ha ancora deciso il suo futuro e tra i club interessati non sembra esserci solo la Roma. I giallorossi stanno lavorando alla cessione di Chris Smalling in Arabia Saudita (ormai è a un passo dall'Al-Fahya) e in caso di addio sarebbero pronti ad affondare il colpo per l'ex centrale del Borussia Dortmund. Come riportato dal portale turco, sulle tracce del difensore tedesco però ci sarebbe anche il Galatasaray. Il classe '88 sarebbe infatti stato offerto al Gala dai suoi agenti.

??? ?? Mats Hummels, menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi! — Krampon Sports (@KramponSport) September 1, 2024