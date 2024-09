Calciomercato Roma: colloqui positivi per il rinnovo di Zalewski

Torna il sereno tra la Roma e Nicola Zalewski. L'esterno polacco era stato messo fuori rosa in seguito al 'no' al Galatasaray ma con l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa la situazione sembra tornata alla normalità. Il calciatore è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo e le parti stanno trattando per il rinnovo di contratto: l'attuale scadenza è fissata al 30 giugno 2025 e, secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i colloqui per il prolungamento della permanenza del classe 2002 nel club sono positivi.

Nicola #Zalewski ha fatto tutto l'allenamento in gruppo: torna il sereno sulla questione contrattuale, colloqui positivi per il rinnovo. Allenamento individuale per Lorenzo #Pellegrini per la botta rimediata domenica. Parte atletica con il gruppo per Enzo #LeFee@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 24, 2024