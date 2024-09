La Roma continua la preparazione al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del delicatissimo match europeo contro l'Athletic Club, valido per la prima giornata della first phase del nuovo format dell'Europa League. In mattinata i giallorossi sono scesi in campo per il consueto allenamento e su Instagram il club ha pubblicato il video del 'buongiorno' dei calciatori e di mister Juric prima dell'ingresso in campo.

