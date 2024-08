Ligue 1, Auxerre-Nizza: Boga non convocato per un infortunio alla coscia (FOTO)

La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo e tra i nomi più caldi c'è Jeremie Boga. L'attaccante del Nizza è stato accostato insistentemente ai giallorossi anche in questi ultimi giorni, ma la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Il calciatore ivoriano ha infatti rimediato un infortunio alla parte posteriore della coscia nell'ultima amichevole precampionato contro l'Ipswich Town ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 21. Il problema fisico lo terrà ai box per alcune settimane, motivo per cui non è stato convocato per la sfida odierna contro l'Auxerre, valida per la prima giornata della Ligue 1.

Le premier 1️⃣1⃣ de la saison pour affronter l'@AJA à 15h00 ! Prise d'antenne à 14h45 sur notre compte X et sur https://t.co/JZfr2clTNP ? #AJAOGCN pic.twitter.com/v95OvRP6nT — OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2024