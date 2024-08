Assignon, ci siamo. Assalto a Koné, Boga resta in pole

La Roma non si ferma. Quattro i nuovi colpi di mercato all'orizzonte a partire da Lorenz Assignon, il terzino destro del Rennes per il quale la società entro domani presenterà ufficialmente l'offerta per convincere il club francese a cedere l'esterno: 1 milione di euro per il prestito oneroso e 9 per l'obbligo di riscatto che scatterebbe alla prima presenza del giocatore. Dieci milioni in tutto. Il d.s. Massara chiedeva qualcosa in più (13 milioni), ma un anno fa il club francese aveva stabilito un patto con Assignon: per 10 milioni lo avrebbe lasciato partire dopo il rientro dal prestito al .. Il suo arrivo non escluderebbe quello del saudita Saud Abdulhamid (c'è già un accordo di massima da 2,5 milioni con l'Al- Hilal) in una fascia che potrebbe vedere la partenza di Celik. Mentre si complica la pista Badé per il quale Siviglia e Stoccarda hanno trovato l'accordo per 20 milioni col difensore (che ha preso alcune ore di riflessione), risalgono le candidature di De Winter del Genoa e di Tiago Djalo della Juve. [...] La possibile partenza di Bove inseguito da Everton e Fulham apre la possibilità di arrivare a Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Sul 23enne c'è anche il Milan. [...] Per il ruolo di ala sinistra, intanto, c'è ancora Jeremie Boga in pole. In uscita, oltre a Bove e ovviamente Dybala, c'è come noto anche Tammy Abraham che piace al West Ham e ancora di più a un paio di club arabi. [...]

(Gasport)