Dopo aver rinforzato l'attacco con gli arrivi di Soulé e Dovbyk, la Roma si concentra sul reparto arretrato: da oggi circola con insistenza in ottica giallorossa il profilo di Arthur Theate, difensore classe 2000 di proprietà del Rennes. Come rivela il giornalista di 'Sportitalia' Gianluigi Longari, l'ex Bologna è stato proposto anche all'Atalanta di Gasperini.