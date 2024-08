Calciomercato Roma: contatti con il Rennes per Theate. Possibile affare da 18 milioni + bonus

Nome nuovo in casa Roma per rinforzare il pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri su X, infatti, sarebbero in corso dei contatti fra dirigenza giallorossa e Rennes per il trasferimento di Arthur Theate. Possibile accordo attorno ai 18 milioni di euro più bonus. A buon punto i discorsi per il contratto dell'ex Bologna per un accordo quinquennale.

? ?? Discussions directes en cours entre le Stade Rennais et l’AS Roma pour Arthur Theate ! ?️ Les négociations sont concrètes et pourraient achopper à un accord proche de 18M€ + bonus. ?? Avancées significatives sur les conditions personnelles pour un contrat de 5 ans.… pic.twitter.com/flec90vYWm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2024