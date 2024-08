Calciomercato Roma, si lavora allo scambio Ngonge-Zalewski: previsto anche un conguaglio per il Napoli

Archiviata la questione Dybala, si accende il mercato in entrata della Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio, il club giallorosso è in contatto con il Napoli per uno scambio Ngonge-Zalewski. Al club partenopeo andrebbe anche un conguaglio economico: le parti sono al lavoro. Il laterala polacco interessa anche agli olandesi del PSV.

#Calciomercato | Continuano i contatti tra #Roma e #Napoli: si lavora allo scambio tra #Ngonge e #Zalewski, con conguaglio in favore del club azzurro — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 23, 2024