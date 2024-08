Calciomercato Roma, dall'Olanda: PSV su Zalewski. Valutazione di 12 milioni di euro

Il PSV punta Nicola Zalewski. Secondo quanto riferito dal portale olandese, infatti, la squadra di Eindhoven sarebbe seriamente interessata all'acquisto dell'esterno di proprietà della Roma, profilo gradito perché multifunzionale. I giallorossi valutano l'esterno 12 milioni di euro, ma il PSV potrebbe cercare di approfittare del contratto in scadenza nel 2025.

(soccernews.nl)

Altre conferme dall'Olanda sull'interesse del PSV nei confronti di Zalewski. Secondo quanto riferito dal giornalista Rik Elfrink, quella che porterebbe Zalewski in Olanda è una pista concreta e il calciatore sarebbe stato già informato.

Bevestiging: PSV kijkt naar Nicola Zalewski van AS Roma als nieuwe linksback. De Pool is al wat langer in beeld en werd op veel plekken al getipt. Een van de namen die momenteel dus concreet in beeld is, net als #Itakura. Wat #Soccernews hierover schrijft, klopt. Hij is in beeld.

— Rik Elfrink (@RikElfrink) August 23, 2024