Calciomercato Roma: scambio di documenti tra Atalanta e Almeria per Pubill, affare da 15 milioni più 5 di bonus e il 15% sulla rivendita

L'Atalanta mette la freccia e sorpassa la Roma per Marc Pubill. Come riportato da Fabrizio Romano, la Dea ha chiuso per il terzino destro dell'Almeria sulla base di 15 milioni di euro più 5 di bonus e il 15% sull'eventuale futura rivendita. La fumata bianca è imminente e la trattativa è ormai allo scambio dei documenti tra i due club.

⚫️?✍? Deal sealed for Marc Pubill to Atalanta as clubs are exchanging all the documents.

€15m fixed fee plus add-ons up to €20m and 15% sell on clause included. pic.twitter.com/Eniq9YpEyV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024