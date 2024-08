Calciomercato Roma, anche l'Atalanta su Pubill: affare in chiusura per 16 milioni di euro

Tra le caselle da riempire in casa Roma c'è anche quella del terzino destro e tra i nomi circolati figura il profilo di Marc Pubill dell'Almeria. Ora, secondo le indiscrezioni del giornalista Fabrizio Romano, sul laterale classe 2003 c'è da segnalare l'interesse dell'Atalanta. Il club nerazzurro ha avviato i colloqui e gli spagnoli chiedono circa 20 milioni di euro, bonus compresi, e il 15% della futura rivendita per liberarlo.

Atalanta have already signed Retegui today from Genoa for €22m plus €3m add-ons. pic.twitter.com/pqWnbv1YMI

15% sell-on clause also request from Almería.

?⚫️? EXCL: Atalanta open talks to sign Spanish RB Marc Pubill, request around €20m package deal from Almería, add-ons included.

Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva, è in chiusura l'affare tra Atalanta e Almeria per portare Marc Pubill alla corte di Gasperini per circa 16 milioni di euro. Domani sono previsti nuovi contatti tra i club per definire l'operazione, che tra sabato e domenica verrà conclusa.

(Sky Sport)

Stando alle informazioni di Fabrizio Romano, Atalanta e Almeria hanno trovato un accordo sulla base di 20 milioni di euro bonus compresi ed è inserita anche una clausola di rivendita in favore degli spagnoli.

?⚫️? Marc Pubill to Atalanta, here we go soon! Deal in place between clubs for €20m package add-ons included.

Almería have accepted as there’s sell-on clause also included.

Contract being sorted and then time for medical.

Exclusive story, confirmed. ✅ pic.twitter.com/R8ncJSVa92

