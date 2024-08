Calciomercato Roma: presto la decisione di Hermoso. C'è anche il Galatasaray

Roma e Galatasaray continuano a sfidarsi per Mario Hermoso. Il difensore svincolato dall'Atletico Madrid è al centro di un duello fra le due squadre più interessate al suo ingaggio. La società capitolina sta trattando con il centrale dopo i mancati accordi per Djalò e Danso: presto Hermoso sceglierà dove trasferirsi.

?? Galatasaray proposal to Mario Hermoso remains valid on the table while AS Roma are also in the race.

Roma, negotiating for Hermoso after Tiago Djaló and Danso deals collapsed.

Hermoso will make his decision soon. pic.twitter.com/JqCcnWoZwJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024