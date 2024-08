Concluso ieri sera il calciomercato estivo, la Roma continua a lavorare per mettere a disposizione di Daniele De Rossi un difensore per completare il reparto. Il club giallorosso si muove per gli svincolati Mario Hermoso e Mats Hummels e nel frattempo, secondo gli aggiornamenti del sito sportivo, lavora alla trattativa per il trasferimento di Chris Smalling in Arabia Saudita, dove la sessione di mercato chiuderà il 2 settembre.

(gianlucadimarzio.com)

