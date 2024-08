Calciomercato Roma, l'agente di Smalling al St. George's Park: colloquio con il difensore prima dell'allenamento

[...] Oggi al St. George's Park è arrivato anche l'agente di Chris Smalling. I due poco prima della seduta pomeridiana hanno avuto un colloquio. Il difensore centrale dopo una stagione complicata e ricca di infortuni a giugno sembrava sul punto di dover lasciare la Roma, ma le offerte non sono arrivate. Ha un contratto fino al 2025 e la sua permanenza nella Capitale non è certa. [...] Se dovessero arrivare proposte dall'estero, la Roma non direbbe 'no' ad una sua eventuale cessione. Smalling ha uno stipendio importante da 3.5 milioni di euro e un suo addio alleggerirebbe ancora di più il monte ingaggi. [...]

