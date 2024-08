LIVE - Ritiro Inghilterra, quinto giorno di lavoro: squadra divisa in due gruppi (FOTO)

DA ST. GEORGE'S PARK MDR - Continua la preparazione della Roma, che quest'oggi torna in campo per una doppia seduta. Il primo allenamento andrà in scena alle ore 11:30 italiane (10:30 locali) e sarà aperto alla stampa.

LIVE

11:35 - Il gruppo che lavora in campo svolge un'esercitazione offensiva su un campo regolamentare. I difendenti, passivi, sono i 6 componenti dello staff più Nardin. Lo scopo dell'eserizio è il giro palla per arrivare all'ala di riferimento, fare uno due con la mezz'ala e arrivare al cross in area. Una volta terminata l'azione c'è il rilancio del portiere, che permette alla difesa di lavorare sulla coperture preventive. I portieri si alternano nell'esercitazione. L'11 schierato in campo sarà probabilmente quello che affronterà l'amichevole contro l'Everton: un 4-3-3 con Soulè, Dovbyk e Zalewski in attacco.

11:32 - Al via la prima esercitazione sugli schemi offensivi. "Questo è il rumore giusto", le parole di Daniele De Rossi in riferimenti ai passaggi e ai tiri in porta.

11:30 - Squadra divisa in due gruppi. Il primo gruppo lavora in campo ed è composto da: Svilar. Celik. Mancini Ndicka, Angelino, Cristante, Le Fee, Pellegrini, Soule, Dovbyk, Shomurodov, Zalewski, Nardin, Marin. Mentre il secondo gruppo, che lavora in palestra comprende: Ryan, Sangare, Smalling, Kumbulla, Dahl, Bove, Paredes, Pisilli, Baldanzi, Dybala, Abraham, El Shaarawy, De Marzi

11:30 (ore 10:30 locali) - Squadra in campo per l'allenamento. Seduta che si terrà sul campo "sir Bobby Charlton"