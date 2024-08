Calciomercato Roma: in giornata la risposta di Dybala all'Al Qadsiah. Intanto l'agente riapre i dialoghi con l'Inter

Ancora tutto da decifrare il futuro di Paulo Dybala. Il giocatore ha sul piatto la ricca offerta araba, e come scrive su X il giornalista Alfredo Gigliotti in giornata è attesa la risposta della Joya all'Al Qadsiah. Intanto però l'agente dell'argentino ha riaperto anche i dialoghi con l'Inter per un trasfertimento last minute: i nerazzurri hanno un tetto massimo di 5 milioni netti di ingaggio per i nuovi acquisti. La priorità di Dybala è quella di giocare la Champions League.

