Calciomercato Roma: attesa per Dybala, in caso di addio i giallorossi puntano su un difensore centrale e una mezzala

Sono giorni di attesa in casa Roma per decifrare il futuro di Paulo Dybala: secondo le informazioni del sito dell'esperto di calciomercato, l'argentino non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta verbale dell'Al Qadsiah e ad oggi è più probabile che parta piuttosto che rimanga in giallorosso.

De Rossi avallerebbe il sacrificio di Dybala poiché consentirebbe alla società di completare l'organico con operazioni onerose. In caso di addio della Joya non arriverà un sostituto, poiché la Roma si è cautelata in quella posizione acquistando Matias Soulé. Oltre ad Assignon e Abdulhamid per la fascia destra, i giallorossi aggiungeranno alla rosa un esterno a sinistra e il nome caldo è quello di Boga, per cui la Roma sta trattando con il Nizza. E con i soldi della cessione di Dybala la Roma punterebbe su un difensore centrale forte e una mezzala forte.

(gianlucadimarzio.com)

