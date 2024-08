Calciomercato Roma, dall'Olanda: idea Danjuma del Villarreal

Ultimi giorni di calciomercato attivi per la Roma tra entrare ed uscite. Con Tammy Abraham verso il Milan e Saelemaekers in giallorosso, la Roma sta pensando anche ad un altro innesto. Secondo quando scrivono in Olanda, il club giallorosso ha messo nel mirino Arnaut Danjuma del Villarreal, con cui ha un contratto fino al 2026, e sta lavorando per portare l'ala sinistra nella Capitale. Danjuma ha segnato due reti - contro Atletico Madrid e Siviglia - nelle prime tre giornate di Liga disputate finora. Inoltre, anche il Lille cerca Danjuma in prestito.

