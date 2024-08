LIVE - Calciomercato Roma, dall'Argentina: ok di Dybala all'Al Qadsiah, triennale da 60 milioni totali. Ai giallorossi 15 milioni

A tre giorni dall'inizio della stagione si discute con insistenza del futuro di Paulo Dybala in casa Roma dopo il forte interesse dell'Al Qadsiah per portare la Joya in Arabia Saudita. Tutti gli aggiornamenti sull'operazione che porterebbe l'attuale 21 giallorosso al trasferimento in Arabia:

LIVE

16.55 - Secondo il giornalista Fabrizio Romano, la trattativa procede tra tutte le parti coinvolte per concordare ogni dettaglio dell'accordo. Non c'è, però, ancora il via libera definitivo. Anche per il giornalista Matteo Moretto, l'accordo per il trasferimento di Dybala non è ancora definitivo al 100% e sono previsti nuovi contatti tra Al Qadsiah e Roma nelle prossime ore.

??? More on Paulo Dybala and Al Qadsiah.

Three year contract on the table from Saudi club, as reported yesterday.

Negotiations underway between all parties involved in order to agree on every detail of the deal.

No final green light yet, key details are still being discussed. pic.twitter.com/6rUG9DluD6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024