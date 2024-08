Calciomercato Roma, dalla Spagna: Riquelme obiettivo principale dei giallorossi, previsto un nuovo tentativo. Anche il Girona interessato

La Roma non molla Rodrigo Riquelme. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, i giallorossi restano fortemente interessati all'esterno dell'Atletico Madrid e sarebbero pronti a effettuare un nuovo tentativo per assicurarsi il calciatore. La richiesta dei Colchoneros è di 25/30 milioni di euro e l'eventuale cessione di Paulo Dybala in Arabia Saudita potrebbe fornire ai capitolini il denaro necessario per affondare il colpo. Il calciatore piace molto a Daniele De Rossi e negli scorsi mesi si sono registrati numerosi contatti sia tra le due società sia con l'entourage del ventiquattrenne. Riquelme è felice all'Atletico Madrid e sarebbe disposto a rimanere, ma il club spagnolo ha necessità di vendere e in caso di arrivo di un'offerta soddisfacente il giocatore potrebbe essere ceduto. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Girona, con cui ha già giocato in prestito nella stagione 2022/23, ma al momento la Roma è in vantaggio.

(relevo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE