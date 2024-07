Ghisolfi intanto riapre la pista Riquelme

Aspettare si, ma senza poi farsi cogliere impreparati. La Roma ha deciso di attendere la risposta di Federico Chiesa ma intanto ha riallacciato i contatti con l'Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme, un altro giocatore che piace tanto al Fulvio Bernardini. Così dopo aver ricavuto un secco no sull'offerta presentata qualche settimana fa da venti milioni, adesso Ghisolfi sta ragionando su un eventuale rilancio da presentare se le cose con Chiesa dovessero mettersi male. […] È il costo del cartellino a creare difficoltà nell'affare. Non quello sull'ingaggio del ragazzo, un'intesa di massima già raggiunta da diverso tempo. Perché Riquelme da Simeone guadagna circa 700 mila euro e con uno stipendio raddoppiatto (più bonus) sarebbe già ben contento di accettare. In più dagli agenti è anche arrivato il segnale di via libera per la destinazione, una cosa in meno su cui preoccuparsi.

(Corsport)