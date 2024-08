Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta di 20 milioni per Badé. No del Siviglia: il giocatore vuole restare in Andalusia

Sfumato definitivamente a sorpresa Kevin Danso, la Roma si rituffa sul mercato dei difensori centrali per completare il pacchetto arretrato. E spunta una vecchia conoscenza. Secondo il giornalista di El Sevillista Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez infatti i giallorossi sarebbero tornati su Loic Badé del Siviglia e avrebbero già offerto 20 milioni agli spagnoli per portarlo subito in giallorosso. Il giocatore però, nel frattempo, avrebbe già comunicato di voler restare in Spagna.

Nueva ofensiva por Loïc Badé. El #SevillaFC acaba de recibir una propuesta de 20M de la #ASRoma como informan los compañeros de @ZonaMixta__ El jugador galo ya comunicó su deseo de quedarse en Sevilla, veremos que pasa en las próximas 13 horas. pic.twitter.com/dVwTyAqNX3 — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) August 30, 2024

Come scrivono dalla Spagna, il Siviglia ha rifiutato l'offerta della Roma per Badè presentata ieri sera. Il giocatore infatti ha confermato al club la sua volontà di restare in Andalusia.