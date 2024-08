Calciomercato Roma, sondaggio per Skriniar: messo in stand-by Djaló

Dopo il fallimento dell'affare Kevin Danso, la Roma sta cercando il suo sostituto per completare il pacchetto arretrato. Secondo il giornalista di Retesport Checco Oddo Casano i giallorossi starebbero facendo un sondaggio per lo slovacco Milan Skriniar, in uscita dal PSG e con un importante passato in Italia con le maglie di Sampdoria e Inter. Questo avrebbe portato la Roma a mettere in stand-by l'affare Tiago Djaló, con cui c'è già un accordo.