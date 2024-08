Calciomercato Roma, dalla Germania: forte interesse del Brighton per Hummels, contatto telefonico tra l'allenatore e il giocatore

Mats Hummels è ancora alla ricerca di un nuovo club in vista della stagione 2024/25. Svincolatosi al termine dell'esperienza nel Borussia Dortmund, il difensore centrale è nel mirino della Roma, che però al momento non è andata oltre un timido interesse. Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il Brighton sarebbe pronto a fare sul serio per il trentacinquenne. Le Seagulls sono fortemente interessate al giocatore e nei giorni scorsi l'allenatore Fabian Hürzeler ha avuto un contatto telefonico con lui per presentargli il progetto. Hummels non ha ancora deciso il prossimo passo della sua carriera e potrebbe anche optare per il ritiro.

?? Excl | Brighton, seriously considering to sign #Mats Hummels as a free agent ✔️

There was a phone call between coach Fabian Hürzeler and Hummels in the last days. About Brighton‘s project, Hummel‘s ambition and more.

Brighton, very open to sign Hummels as an experienced… pic.twitter.com/ZYwIbGdHmO

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024