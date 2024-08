Calciomercato Roma: niente Bologna per Hummels, timido interesse dei giallorossi

Svincolato dopo la fine dell'avventura con il Borussia Dortmund, Mats Hummels sta valutando il suo futuro. Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di calciomercato, il difensore tedesco ha ringraziato il Bologna per l'interesse ma ha chiesto altro tempo per riflettere e il club rossoblù ha deciso di non aspettare oltre.

In Italia resta il timido interesse della Roma che non ha ancora avanzato un'offerta concreta. Potrebbe anche esserci l'ipotesi Milan in caso di addio di un difensore.

(gianlucadimarzio.com)

