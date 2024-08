Calciomercato Roma: Bove valutato 12 milioni più bonus, era la prima richiesta di Palladino. Contatti in corso tra la Fiorentina e gli agenti di Tessmann

Il centrocampo della Roma potrebbe subire alcuni cambiamenti in questa sessione di mercato. Come riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, Edoardo Bove viene valutato circa 12 milioni di euro più bonus ed era la prima richiesta dell'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Inoltre la Viola è al lavoro per portare in Toscana Tanner Tessmann, accostato anche ai giallorossi. I contatti tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore sono continui e l'obiettivo è ridurre le ultime distanze con il Venezia.

#Bove costa sui 12 milioni più bonus ed era la prima richiesta di #Palladino. Continuano, nel frattempo, i contatti tra la #Fiorentina e gli agenti di #Tessmann per ridurre le ultime distanze #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 4, 2024

Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, la Fiorentina ha trovato l'accordo totale con il Venezia per Tessmann. Ora la Viola attende l'ultimo sì da parte degli agenti.

(alfredopeddulla.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE