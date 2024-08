Il calciomercato della Roma non dorme mai e la proprietà texana punta a costruire una squadra più competitiva che mai dal loro approdo nella Capitale. I giallorossi – secondo quanto riporta il portale dedicato anche alle trattative di calciomercato – avrebbero messo gli occhi su Tanner Tessmann del Venezia che nei giorni scorsi è stato dato molto vicino alla Fiorentina. Non si esclude quindi un blitz della Roma per accaparrarsi il centrocampista statunitense.

(givemesport.com)

VAI ALLA NOTIZIA