Calciomercato Roma: Badé rifiuta l'offerta dello Stoccarda. Il club tedesco si ritira dalla corsa

Niente Stoccarda per Loic Badé. Come annunciato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il club tedesco si è ritirato dalla corsa per il difensore centrale del Siviglia e la decisione è stata presa nella giornata odierna. Il calciatore è stato accostato anche alla Roma in questa sessione di mercato e viene valutato circa 20 milioni di euro.

⚪️? | ⚠️? VfB Stuttgart have now withdrawn from the negotiations for Loïc Badé ✔️#VfB will not sign the 24 y/o central defender from Sevilla. The decision was made today.

Stuttgart, now exploring more options on that position until Deadline Day. @_dennisbayer | @SkySportDE… pic.twitter.com/I0unzc1LyB

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2024