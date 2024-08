Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Siviglia respinge l'offerta dello Stoccarda per Badé

La Roma rischia di perdere Loic Badé. Il difensore francese in forza al Siviglia, infatti, è finito nel mirino dello Stoccarda che, secondo quanto riportato da Gonzalo Tortosa del Chiringuito TV, ha presentato un'offerta da circa 20 milioni di euro al club spagnolo. La cifra proposta è stata prontamente rifiutata dai Palanganas. Ad oggi, però, il club tedesco non ha incassato nemmeno il "sì" del classe 2000. Per questo motivo, infatti, prima di tentare un nuovo affondo vorrebbe convincere Badé, per il quale sarebbe già pronto un contratto quadriennale.

??El Sevilla FC ha rechazado una oferta del Stuttgart por Badé que podía llegar a unos 20M€ con variables incluidas. ✍️El club alemán esta intentando ahora convencer al jugador antes de lanzar otra oferta. ↪️Le ofrecen un contrato de 4 años. De momento no hay sí de Loic. https://t.co/xQ4HHCIhXc — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) August 18, 2024