Bundesliga, Gladbach-Bayer Leverkusen: out Koné per questioni di mercato

Al via la Bundesliga: il campionato tedesco inizia con Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen in programma questa. Nel Gladbach, però, sarà assente Manu Koné, centrocampista classe 2001 nel mirino di Roma e Milan in questa sessione di calciomercato. Lo comunica la stessa società tedesca che, annunciando l'11 titolare, aggiunge che Koné "non fa parte della squadra oggi a causa di una potenziale partenza dal club".

Manu Koné is not part of the squad today due to a potential move away from the club.#BMGB04 — Gladbach (@borussia_en) August 23, 2024