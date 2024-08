Nelle ultime ore il nome di Kevin Danso è salito prepotentemente alla ribalta nel calciomercato della Roma. Come scrivono in Francia, oggi è stata rifiutata dal Lens un'offerta da 1 milione per il prestito e altri 21 per il diritto di riscatto. Ma i dialoghi tra i giallorossi e i francesi proseguono e, sostengono oltralpe, Danso è tentato dalla Roma.

(lequipe.fr)

LEGGI L'ARTICOLO ORIGINALE