Al Hilal, il tecnico Jorge Jesus: "La partenza di Abdulhamid non ci indebolirà molto" (VIDEO)

L'Al-Hilal perde Saud Abdulhamid, atteso lunedì a Roma per completare l'iter, tra visite mediche e firma del contratto, che lo renderà il primo arabo della storia giallorossa. Queste le parole del tecnico Jorge Jesus che conferma l'imminente addio al terzino destro: "Saud Abdulhamid partirà a breve e onestamente la sua partenza non andrà ad indebolire molto la nostra squadra".

Poi ancora Jorge Jesus: "Dobbiamo piangere perché se ne va un giocatore? No, non lo faremo. Continueremo il nostro lavoro per rimanere sempre competitivi. Vi assicuro che la partenza di Saud Abdulhamid non ci influenzerà...".

Nella sfida giocata e vinta 3-0 contro l'Al-Okhdood Club, alla prima di campionato, Saud Abdulhamid non era presente neanche in panchina.