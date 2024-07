Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile operazione sull'asse Everton-Roma, con Yankuba Minteh che poteva arrivare nella capitale via Liverpool. Ma alla fine l'esterno offensivo classe 2004 è stato ceduto dal Newcastle al Brighton: l'annuncio è arrivato nella notte, con la presentazione sui social del club in mattinata.

We are pleased to confirm the signing of Yankuba Minteh from Newcastle United! ?

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 30, 2024