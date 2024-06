Minteh pensa all'Everton, operazione con vista Capitale

Su Yankuba Minteh è piombato forte anche il Lione, che sembra pronto ad alzare l'offerta, andando oltre i 30 milioni chiesti dal Newcastle. [...] Il giocatore però vuole andare all'Everton, in cuor suo ha già deciso, oltre ad aver praticamente già parlato con Sean Dyche, il tecnico dei Blues. Che poi, appunto, potrebbero anche decidere di "girare" il giocatore alla Roma in prestito, almeno per un anno. Del resto la Roma è a caccia di ali veloci e insieme all'esterno gambiano del Newcastle segue anche Rodrigo Riquelme dell'Atletico Madrid e Jeremie Boga del Nizza.

Intanto dalla Germania (dove è stato impegnato fino a ieri con la Polonia) Nicola Zalewski parla anche del suo futuro, non mettendo da parte un possibile addio ai colori giallorossi: "Con De Rossi ci troviamo bene, avremo modo di lavorare con lui e migliorare alcuni dettagli. Quando tornerò penserò a lavorare con la Roma. Ho sempre pensato che le cose si fanno in due, se non c'è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede".

(gasport)